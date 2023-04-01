تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على المتهمين في مشاجرة بالألعاب النارية أسفرت عن إصابة رجل وزوجته بمنطقة حدائق القبة.



تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول صاحب مطعم وكافية وشريكه بذات المطعم- مقيمان بدائرة القسم، وطرف ثانى عامل بمقهى- مقيم بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما قام على أثرها أحدهم بإطلاق ألعاب نارية فى الهواء، مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بمحل البلاغ، حيث تصادف تواجدهما بشرفة مسكنهما.



وتم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.