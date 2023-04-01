جمعت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، تبرعات بأكثر من 4 ‏ملايين دولار في غضون 24 ساعة، بعد أنباء توجيه لائحة اتهام إليه.‏



أعلن عن ذلك بيان جمع التبرعات، الذي أصدره ترامب لمؤيديه، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.



وصوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن، يوم الخميس الماضي، على اتهام ترامب بتهم تتعلق بدوره المزعوم في دفع أموال للتستر على ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016.



وينفي ترامب هذه المزاعم وكذلك القضية، ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات" واضطهاد سياسي.



وذكرت الصحيفة أنه بعد توجيه لائحة الاتهام إلى ترامب، أرسلت حملة الرئيس الأمريكي السابق عدة رسائل بريد إلكتروني إلى مؤيدين له يطلبون من خلالها تبرعات، مضيفة أن المبلغ الذي تم جمعه على مدار 24 ساعة، تجاوز 4 ملايين دولار.



ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحاكمة، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يعتزم إعلان براءته، بحسب محاميه، جو تاكوبينا.