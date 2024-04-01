تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقام، اليوم الإثنين، عدد من المباريات الهامة حول العالم لعل أبرزها ديربي جدة الذي سيجمع فريقي الاتحاد والأهلي، في قمة مباريات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

فيما ستختتم مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني بمواجهة فياريال واتلتيكو مدريد، والتي ستقام على ملعب لاسيراميكا مساء اليوم الإثنين.

وإليكم مباريات اليوم الإثنين:

الدوري الإسباني:

- فياريال ضد أتلتيكو مدريد..التاسعة مساءًا

الدوري الإيطالي:

- ليتشي ضد روما.. السادسة مساءًا

- إنتر ميلان ضد إمبولي.. التاسعة إلا ربع مساءًا

الدوري السعودي:

- الأهلي ضد الاتحاد.. التاسعة مساءًا

- الرائد ضد الخليج.. التاسعة مساءًا

- الحزم ضد ضمك.. التاسعة مساءًا