انتشرت مقاطع مصورة، تُظهر اندلاع أعمدة جراء استهداف مدينة إيلات بطائرة مسيرة.





إيلات قبل قليل

الدخان يتصاعد من قاعدة عسكرية شمال المدينة pic.twitter.com/RUDOLccrEW — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) March 31, 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد مسيرة قادمة من الشرق وسقطت في مدينة إيلات.

وأضاف جيش الاحتلال، أن المسيرة أحدثت ضررا ماديا بأحد المباني دون إصابات.

أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم»، بإصابة أحد معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي تنتشر في المنطقة، جراء الهجوم الذي خلَّف انفجارات الكبيرة.





مصادر عبرية: مركبات إسعاف إسرائيلية تصل مكان وقوع انفجار في موقع بـ"إيلات" جنوب فلسطين المحتلة، بعد استهدافه بطائرة مسيرة. pic.twitter.com/p7sUMiAhbw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 31, 2024

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيان، أنها قصفت هدفا حيويا في الأراضي المحتلة (في إشارة على ما يبدو إيلات) بالأسلحة المناسبة فجر اليوم.

ومن الواضح أن منظومة القبة الحديدية فشلت في صد الطائرة المسيرة.

و«المقاومة الإسلامية في العراق» تنفذ بين حين وآخر، هجمات على مناطق إسرائيلية، ويربطها بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.