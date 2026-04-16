كشفت تقارير صحفية خارجية عن موعد بداية استعدادات منتخب إيران للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد قرار عدم استكمال منافسات الدوري الإيراني الممتاز.

وأكدت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن الجهاز الفني لمنتخب إيران يعتزم إقامة معسكر تدريبي مصغر بمشاركة اللاعبين المحليين.

وأشارت إلى أن منتخب إيران سيبدأ معسكره مطلع الأسبوع المقبل، على أن يُقام على مرحلتين، مدة كل منهما خمسة أو ستة أيام، فيما سيحصل اللاعبون على فترة راحة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام بين المرحلتين.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني لمنتخب إيران، بقيادة المدرب الوطني، أمير قلعة نويي، قد قام بتخطيط جلسات تدريبية خاصة للاعبين حتى موعد بدء المعسكر.

وذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أنه بعد انتهاء المعسكر التدريبي المصغر، ستطير بعثة منتخب إيران إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي آخر، مع احتمالية خوض مباراة ودية يوم 10 مايو المقبل.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات مصر، ونيوزيلندا، وبلجيكا.