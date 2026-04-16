النائب حازم الجندي: التحول نحو توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعزز الاستقلال الصناعي ويفتح آفاق التصدير

- الجندي: توجيهات الرئيس تدفع الإنتاج الحربي ليقود الصناعة الوطنية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الإنتاج الحربي تعكس تحولا نوعيا في فلسفة إدارة الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية في آن واحد.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن تركيز القيادة السياسية على تطوير شركات الإنتاج الحربي لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات القوات المسلحة، بل يمتد ليشمل دعم منظومة الصناعة الوطنية ككل، عبر تحويل هذه الشركات إلى قاطرة صناعية قادرة على نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى باقي القطاعات المدنية.

ولفت إلى أن الحديث عن توطين التكنولوجيا وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو امتلاك أدوات الإنتاج الحديثة، بدلا من الاكتفاء بدور المستهلك، وهو ما يعزز من استقلال القرار الاقتصادي ويمنح الصناعة المصرية قدرة أكبر على المنافسة.

وأشار الجندي إلى أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية الرقمية داخل منظومة الإنتاج الحربي يعكس توجها نحو بناء صناعة ذكية تعتمد على الكفاءة والابتكار، مؤكدا أن هذا المسار من شأنه رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما أفاد بأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أبرز محاور هذه الرؤية، حيث إن إعداد كوادر مدربة ومؤهلة تكنولوجيا سيضمن استدامة التطوير ويخلق جيلا جديدا من الفنيين والمهندسين القادرين على قيادة الصناعة في المستقبل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الصناعي وتخفيف الضغوط على العملة الأجنبية، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتصدير.