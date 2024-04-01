إيران: حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة يبلغ نحو 60 مليار دولار

أعلن مساعد وزير الاقتصاد والمدير العام لمصلحة الجمارك الإيرانية، محمد رضواني فر، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران و15 دولة جارة بنسبة 1.35% ليصل إلى 59 مليارا و773 مليون دولار في العام الإيراني الماضي (المنتهي في 19 مارس 2024) مقارنة بالعام السابق له.

وقال رضواني، إن اجمالي التبادل التجاري (إجمالي الصادرات والواردات) من الناحية الوزنية مع 15 دولة مجاورة بلغ 95 مليونا و924 ألف طن في العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف رضواني أنه تم تصدير بضائع بقيمة 28 مليارا و288 مليون دولار إلى 15 دولة مجاورة خلال هذه الفترة، فيما تم استيراد بضائع منها بقيمة 32 مليارا و485 مليون دولار.

وقال رضواني: "خلال هذه الفترة، تراجعت صادرات إيران من حيث القيمة إلى دول العراق وتركيا وجمهورية أذربيجان وتركمانستان وأرمينيا والكويت وقطر والسعودية، فيما شهدت زيادة إلى دول الإمارات وباكستان وأفغانستان وعمان وروسيا وكازاخستان والبحرين".

وقال رضواني، فيما يتعلق بالدول الخمس الأولى المجاورة التي تمت معها أكبر عملية تبادل تجاري من حيث القيمة خلال هذه الفترة، "بلغت قيمة التبادل التجاري أكثر من 54 مليار دولار مع 5 دول مجاورة وهي الإمارات وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي".