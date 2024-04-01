رفع سليم عبدالله رئيس نادي سيمبا التنزاني، راية التحدي، وذلك بشأن مواجهة الأهلي المرتقبة، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب في تنزانيا، لصالحه، بالفوز (1-0)، مساء الجمعة الماضي، عن طريق أحمد كوكا.

ورفض سليم عبدالله الاستسلام، مؤكدًا أن فريقه سيحاول مرة أخرى أمام الأهلي في القاهرة، من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سليم عبدالله في تصريحات صحفية: «أثق في قدرة لاعبي الفريق على قلب النتيجة والتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف: «لا يجب أن نفكر فيما حدث مسبقًا ويكون تركيزنا على المباراة المقبلة في القاهرة. يجب أن نقلب النتيجة على الأهلي في ملعبه».

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبل، في تمام العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

هذا وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إدارة مباراة إياب ربع النهائي بين الأهلي وسيمبا، للحكم التشادي الحاج آلو محمد.