في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعطل المؤقت في خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي حدث اليوم في سنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات، يؤكد الجهاز بأنه قد تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة، كما يوضح بأنه قد تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة.

كما أوضح الجهاز أن خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) قد تأثرت لدى شركات المحمول الثلاث نسبيًا نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق وجاري التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بحريق سنترال رمسيس واستبدالها على اتجاهات أخرى على باقي سنترالات الشركة المصرية للاتصالات ومن المتوقع استعادة دوائر الربط خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وأكد الجهاز أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكلٍ جيد وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة.

ولفت الجهاز إلى وجود تأثير بسيط على خدمات التليفون الأرضي والمحمول بمحيط منطقة سنترال رمسيس ويؤكد على عودة الخدمة بشكلٍ تدريجي، وسوف يقوم بإصدار بيانات تبعًا لتطور الموقف.

واعتذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تأثر بعض الخدمات ويؤكد على قيامه بتعويض العملاء المتضررين طبقًا للوائح التنظيمية.