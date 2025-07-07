هتافات داعمة لفلسطين في افتتاح مهرجان سان فيرمين بإسبانيا

انطلقت فعاليات مهرجان سان فيرمين 2025 بمدينة بامبلونا في شمال إسبانيا، أمس الأحد، وسط مشاركة واسعة وشعارات داعمة للقضية الفلسطينية.



وذكرت صحيفة الباييس الإسبانية أن فعاليات المهرجان لهذا العام انطلقت بموقف احتجاجي غير معتاد، حيث قامت منصة "يالا نافاروا من أجل فلسطين" بتوسيع الطابع السياسي للعيد الذي يحظى بانتشار دولي واسع.

وشهد انطلاق المهرجان مزيجًا من المشاعر بين الحماس والفرح والدموع، مع التركيز على القضية الفلسطينية، حيث شارك ثلاثة ممثلين عن المنصة في إلقاء كلمة أمام الجمهور، إلا أن المتحدثة باسمهم ليدون سوريانو أطلقت هتاف "فلسطين حرة، أوقفوا الإبادة الجماعية"، وفقا لما نقلته شبكة "يورونيوز".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الحراك جاء رغم وجود قوانين محلية تمنع الخروج عن النص الرسمي، إلا أن الحضور استقبلوا إطلاق الصافرة وسط هتافات "عاشت فلسطين حرة!" التي صدحت في ساحة البلدية.

وأضافت أن منصة "يالا نافاروا من أجل فلسطين" فازت في اقتراع شارك فيه أكثر من 10 ألاف شخص بنسبة 52.8%، لتقود انطلاق المهرجان برسالة واضحة تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويُعد مهرجان سان فيرمين في بامبلونا من أشهر الاحتفالات التقليدية عالميا، حيث يجتمع عشرات الآلاف من المشاركين والسياح السنويين في الساحة الرئيسية مرتدين الزي الأبيض مع الأوشحة الحمراء، للاحتفال بانطلاق الفعاليات عبر عرض الألعاب النارية المعروف باسم "تشوبيانازو".

ويمتد المهرجان على مدى تسعة أيام، ويتميز بفعاليات ركض الثيران المثيرة، التي يشارك فيها آلاف الأشخاص صباح كل يوم، حيث يتوجب عليهم تجنب ستة ثيران تجري عبر طريق ملتف نحو حلبة المصارعة وسط حماس ومخاطر كبيرة للإصابات.

ويُعد هذا المهرجان معروفًا عالميًا بفضل الروائي الأمريكي إرنست همنجواي، الذي أبرزه في روايته الكلاسيكية "الشمس تشرق أيضًا" التي نُشرت عام 1926، والتي تتناول قصة مجموعة من الأمريكيين في أوروبا.