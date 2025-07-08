نابولي يعرض 43 مليون جنيها إسترلينيا لضم نجم ليفربول

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيمة العرض الذي تقدم به نادي نابولي من أجل الحصول على خدمات الأوجوروياني داروين نونيز نجم ليفربول.

ويرغب نابولي في تدعيم صفوفه بمهاجم جديد خاصة بعدما توصل لاتفاق بشأن استمرار لاعبه النيجيري فيكتور أوسمين ضمن صفوف جالاتا سراي التركي.

وقال الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقال جيانلوكا دي ماريزيو عبر حسابه على إكس، إن نابولي عرض 43 مليون جنيها إسترلينيا لضم نونيز، بالإضافة إلى 4 ملايين إضافية.

واكتفى نونيز صاحب الـ 26 عاما بتسجيل 7 أهداف على مدار الموسم المنقضي ككل، وصنع مثلها في 47 مشاركة مع الليفر على مستوى جميع البطولات.

وسبق أن ارتبط اسم اللاعب بالرحيل لأكثر من نادٍ من بينها النصر والهلال في الدوري السعودي، في ظل عدم ممانعة إدارة الليفر في رحيل المهاجم.