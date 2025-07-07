تعطل مولد الكهرباء بمشفى شهداء الأقصى بغزة يهدد حياة المرضى

أعلن مشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، الاثنين، تعطل المولد الكهربائي الرئيسي وعدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانته بسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع.

وحذر المشفى من نفاد الوقود خلال الساعات القادمة ما يهدد حياة مئات المرضى داخل أقسامه.

وأشار المشفى في بيان عاجل إلى أن توقفه عن العمل سيؤدي إلى انقطاع الخدمات الصحية عن نحو نصف مليون إنسان في المحافظة الوسطى.

وقال: "نعلن عن تعطل المولد الرئيسي للمشفى، وعدم توفر قطع الغيار لصيانته".

وأضاف: "نحذر من نفاد الوقود خلال الساعات القادمة"، مؤكدا أن "حياة مئات المرضى مهددة بالموت داخل أقسام المستشفى".

وطالب مشفى شهداء الأقصى المجتمع الدولي والجهات الإنسانية المعنية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذه.

والسبت، حذرت وزارة الصحة في غزة من أن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لا تزال تُراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة.

وأكدت أن الأزمة تُفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة، مشددة على أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد سياسة التقطير في السماح بإدخال كميات الوقود والتي لا تتيح وقت اضافي لعمل المستشفيات".

ومطلع مارس صعَّدت إسرائيل من جرائمها باتخاذ قرار تعسفي بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وشاحنات الوقود بشكل كامل وجميع الإمدادات.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.