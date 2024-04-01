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شرطة الاحتلال تنشر فيديو لاعتقال شقيقة إسماعيل هنية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:50 م

نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مشاهد لما قالت إنها عملية اعتقال صباح عبد السلام هنية شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بمنزلها في بلدة تل السبع في النقب.

ودون إظهار وجهها بشكل واضح، بيّن الفيديو لحظة إخراج سيدة من منزل واعتقالها من قِبل قوات الاحتلال.

كما أظهر الفيديو، لما قال جيش الاحتلال إنها وثائق وهواتف ومئات الآلاف من الشواكل في المنزل.

ولم يتسنَ التأكُّد من حقيقة المزاعم الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت - صباح اليوم الاثنين - شقيقة إسماعيل هنية، بعد اقتحام منزلها في تل السبع.


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