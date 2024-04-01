روسيا تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم كروكوس: إعداد لعملية أخرى

كشفت السلطات الروسية، عن تفاصيل جديدة بخصوص الهجوم الإرهابي الذي وقع قبل أيام في قاعة كانت تستضيف حفلا فنيا.

ونشر مركز العمليات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، تقارير تفيد بمشاركة الأجانب المحتجزين في داغستان في تمويل وتوفير منفذي العملية الإرهابية في قاعة "كروكوس سيتي"، كما أعدوا لتنفيذ هجوم إرهابي في كاسبيسك، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت التقارير: «في 31 مارس، قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية داغستان بقمع أنشطة خلية إرهابية مكونة من أربعة مواطنين أجانب قاموا بالتحضير لعمل إرهابي في كاسبيسك في أماكن مكتظة بالناس، وقام المجرمون باستطلاع المنطقة، وتجهيز عبوة ناسفة، ووجدت لديهم أسلحة أوتوماتيكية».

وجاء في التقارير: «لقد ثبت أيضًا أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير الأموال لمرتكبي العمل الإرهابي الذي وقع في 22 مارس 2024، في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في موسكو».

كما تبين للسلطات الروسية، أن هذه العناصر كانت تعتزم مغادرة روسيا مباشرة بعد الهجوم الإرهابي.

واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الجاري، وأطلقوا النار على الموجودين من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما أدّى إلى سقوط عشرات القتلى.