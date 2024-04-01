تحتضن فلسطين العديد من المعالم والأماكن التاريخية الأثرية والدينية، وكذلك تزخر بالكثير من الشخصيات التي تشكل جزءًا مهمًا من الثقافة والهوية الفلسطينية.



في هذه السلسلة "باب فلسطين"، تصحبكم الشروق في جولة مع واحد من معالم فلسطين الدينية وهي أبواب القدس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية.



سور القدس وأبوابها:



تم بناء سور القدس في العهد الكنعامي، ولكنه تعرض للتدمير عدة مرات على يد الجيوش الغازية، وآخر عملية تدمير للسور حدثت عام 1226 ميلادي على يد الملك عيسى الأيوبي، خوفاً من تقوية الجيوش الصليبية إذا ما استولوا على المدينة.



بعد ذلك، جاء السلطان سليمان القانوني العثماني وأمر بإعادة بناء السور، حيث تم تخصيص جميع عائدات الضرائب في فلسطين لمدة خمس سنوات لتمويل عملية الإعمار.



يتميز السور الحالي بشكله المنحني، ويبلغ محيطه ميلًا ونصف الميل. أبعاده تتكون من 3930 قدمًا من الشمال، و2754 قدمًا من الشرق، و3245 قدمًا من الجنوب، و2086 قدمًا من الغرب. يضم السور ثلاثة وثلاثين برجًا، من بينها برج اللقلق وبرج كبريت.



ويحتوي السور على سبعة أبواب مفتوحة وأربعة أبواب مغلقة. الأبواب المفتوحة هي:



الأبواب المفتوحة:



1- باب العمود: يقع في منتصف الحائط الشمالي لسور القدس، ويعود تاريخه إلى عهد السلطان سليمان القانوني العثماني، تعلو هذا الباب قوس مستديرة قائمة بين برجين أقيم فوق أنقاض باب يعود إلى العهد الصليبي ويسمى أيضا باب دمشق؛ لأنه كان مخرج القوافل إليها.



2- باب الساهرة: يقع إلى الجانب الشمالي من سور القدس على بعد نصف كيلو متر شرقي باب العمود، وهو بسيط البناء وجاء ضمن برج مربع ويرجع إلى عهد السلطان سليمان القانوني، ويعرف أيضا باسم باب هيرودوتس.



3- باب الأسباط: يقع في الحائط الشرقي، ويشبه في الشكل باب الساهرة، يعود تاريخه إلى عهد السلطان سليمان القانوني وسمي أيضا باب القديس إسطيفان وباب الأسود لوجود تمثالين لأسدين على جانبي مدخله.



4- باب المغاربة: يقع في الحائط الجنوبي لسور القدس، وهو عبارة عن قوس قائم ضمن برج مربع ويعتبر أصغر أبواب القدس.



5- باب النبي داوود: وهو باب كبير منفرج أنشأ في عهد السلطان سليمان القانوني ويسمى أيضا باب صهيون.



6- باب الخليل: يقع في الحائط الغربي ويسمى أيضا باب يافا.



7- باب الحديد: يقع في الجانب الشمالي للسور على مسافة كيلومتر غربي باب العمود فتح عام 1898م إبان زيارة الإمبراطور الألماني (غليوم الثاني) للقدس.



الأبواب المغلقة:



1- باب الرحمة: يقع في الحائط الشرقي على بعد 200 متر إلى الجنوب من باب الأسباط يؤدي مباشرة إلى الحرم وسمي بالباب الذهبي لجماله، يعود إلى العصر الأموي وهو باب مزدوج يعلوه قوسين يؤدي إلى باحة مسقوفة بعقود ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة ضخمة، أغلقه العثمانيون بسبب خرافة انتشرت بين الناس بأن الفرنجة سيعودون ويحتلون مدينة القدس من هذا الباب.



2- الباب الواحد: يقع في الحائط الجنوبي يعلوه قوس يؤدي إلى الحرم مباشرة، بني زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.



3- الباب المثلث: يقع في الحائط الجنوبي ويتكون من ثلاث أبواب يعلو كل منها قوس يؤدي إلى الحرم مباشرة، بني زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان.



4- الباب المزدوج: يقع في الحائط الجنوبي ويتكون من بابين يعلو كل منهما قوس يؤدي إلى الحرم مباشرة، بني زمن الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان.

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