شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حفلا فنيا مميزا قدمته فرقة فراشات 23 يوليو للباليه والأداء الحركي، ضمن أنشطة رمضان الفنية برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار خطة وزارة الثقافة.

تضمن الجزء الأول من الحفل باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية بالفوانيس احتفالا بالشهر الفضيل، قدمتها الفرقة في أداء جماعي بقيادة الفنان خالد النموري.

وخلال الجزء الثاني أبدعت الفراشات بتقديم عدة فقرات تناغمت فيها الحركة مع الموسيقى وسط تفاعل كبير من الجمهور بالمسرح الذي رفع شعار كامل العدد.

وتنوعت التابلوهات ما بين الأداء الفردي والجماعي من بينها: بحيرة البجع، صندوق الدنيا، البخيل وأنا، و100 سنة سينما.

الفعاليات بالمسرح تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتأتي ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها، احتفالا بالشهر الفضيل، ويلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.