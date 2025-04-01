الأهلي يعود لجماهيره في مواجهة قوية أمام الهلال السوداني اليوم

يخوض النادي الأهلي واحدة من أبرز مبارياته في الموسم الجاري، عندما يواجه الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي ثانيًا من مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، خلف أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وعلى حساب فريقي استاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري، قبل أن تسفر قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة الهلال السوداني، متصدر مجموعته، التي ضمت فرق يانج أفريكانز التنزاني ومازيمبي الكونغولي، ومولودية الجزائر الذي تأهل ثانيًا.

ويسعى الأهلي لتحقيق أكبر نتيجة إيجابية ممكنة في مباراة اليوم، قبل خوض مباراة الإياب المُقرر إقامتها يوم 8 إبريل الجاري، على ملعب شيخ ولد بيديا في موريتانيا، حيث يخوض فريق الهلال مبارياته في بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مباراة ودية واحدة استعدادًا لمواجهة الهلال، شهدت هزيمته أمام زد على ملعب مختار التتش بالجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدخل الأحمر في معسكر مغلق اعتبارًا من أول أمس الأحد.

من جهته، خاض فريق الهلال السوداني معسكرًا مغلقًا في تونس، تخلله مباراتين وديتين، فاز في الأولى على البنزرتي التونسي بهدف نظيف، وتعادل سلبيًا في الثانية أمام النجم الساحلي، قبل أن يتوجه إلى القاهرة قبل عدة أيام من مباراة اليوم.

واستعاد النادي الأهلي خدمات 3 لاعبين من الإصابة قبل مباراة الليلة، هم ياسر إبراهيم وعمرو السولية، بعدما اشتكى الأول من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية، والثاني من آلام في السمانة خلال مباراة زد الودية، أما الثالث فهو طاهر محمد طاهر، الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي هو يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة ومحمد هاني، بينما يتواجد في خط الوسط الثلاثي مروان عطية وأحمد رضا وإمام عاشور، فيما يقود خط الهجوم الثلاثي أشرف بن شرقي ووسام أبو علي ونيتس جراديشار.

ويدرك النادي الأهلي مدى قوة مواجهة الهلال الليلة، حيث تطور مستوى الفريق السوداني للأفضل في المواسم الماضية، وتحديدًا في الموسم الجاري، إلا أن تاريخ مواجهات الفريقين دائمًا ما اتسمت بالندية والحماس الكبيرين.

وتعد مباراة الليلة هي المواجهة رقم 13 بين الأهلي والهلال السوداني، إذ سبق أن تواجه الفريقان معًا في 12 مباراة من قبل بمختلف البطولات، وتمكن الأحمر من الفوز في 5 مباريات منهم، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مواجهات.

ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 11 هدفًا في مرمى الهلال السوداني، فيما استقبلت شباك الأحمر 7 أهداف، ويحتل حسين الشحات، لاعب الأهلي صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين في مواجهات الفريقين، برصيد 4 أهداف.

وفي منافسات دوري أبطال إفريقيا، تقابل الأهلي والهلال في 10 مباريات، وكانت أكبر نتيجة بينهما هي فوز الفريق السوداني بثلاثية نظيفة في 2007، وفوز الأحمر بنفس النتيجة قبل موسمين.

وسبق للنادي الأهلي أن تُوج بالبطولة الثانية في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني، بعد التعادل السلبي خارج الأرض، والفوز في استاد القاهرة بهدفين دون رد، وذلك في 1987، كما تأهل في 2023 من دور المجموعات على حساب الفريق السوداني، قبل أن يُتوج بالبطولة رقم 11 في تاريخه.