مقترح الضريبة الموحدة في ولاية ساوث كارولينا سيرفع الضرائب على أغلب سكان الولاية

في إطار السعي لتبني أقل معدل ضريبة وأكثر السياسات الضريبية جاذبية يسعى الجمهوريون في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية للقيام بخطوة مثيرة، حيث يريدون زيادة ضريبة الدخل على حوالي 60% من دافعي الضرائب في الولاية خلال العام المقبل.

ويقول مؤيدو الاقترح إن هذا الآلم قصير الأجل لدافعي الضرائب سيحقق مكاسب طويلة الأجل من خلال تثبيت نظام ضريبة الدخل الموحدة. وفي إطار هذا الاقتراح سيتم خفض الضريبة المقررة على الشريحة الأعلى ضريبيا من 2ر6% إلى 99ر3% في العام المقبل.

والهدف التالي هو خفض الضريبة الموحدة إلى 49ر2% وهو المستوى الذي يقول معدو الاقتراح الذي يعني أن ثلاثة من كل أربعة دافعي ضرائب سيدفعون ضرائب أقل مما يدفعونه الآن. ويقل هذا المعدل المقترح عن أقل معدل حالي لضريبة الدخل في الولاية.

ورغم ذلك فإن الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق عدة سنوات، كما أن كل خفض مستقبلي لمعدل الضريبة سيتوقف على تحقيق الولاية لنمو اقتصادي قوي.

وتم تقديم مشروع قانون يقترح هذه التغييرات يوم الثلاثاء إلى لجنة الوسائل والطرق في مجلس نواب الولاية، بهدف إقراره في الأسبوع المقبل ثم إحالته إلى مجلس شيوخ. الولاية.

ووصف النائب الجمهوري براندون نيوتن القانون بأنه "ثورة محافظة" فيما يتعلق بضرائب الدخل.

وقال: "الأمر كله يتعلق بالعدالة. يجب أن يكون لدينا نظام ضريبي بسيط، متساوٍ وعادل، ويشارك فيه الجميع. لا ينبغي أن يكون لدينا نظام ضريبي تصاعدي يدفع فيه جزء من السكان الضريبة كاملةً بينما لا يدفعها آخرون".

كان الديمقراطيون لا يزالون يدرسون الاقتراح يوم الثلاثاء، لكنهم أعربوا عن قلقهم من أن الضرائب ستزيد في البداية على 60% من سكان الولاية - وكثير منهم من الطبقة المتوسطة - خاصةً في ظل عدم تحديد موعد نهائي لخفضها.