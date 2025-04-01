تواصل العدوان الإسرائيلي على طولكرم وجنين وسط نزوح الآلاف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، حيث دخلت يومها الـ65، بينما بلغت عمليات المداهمة في مخيم نور شمس يومها الـ52.

وبحسب مصادر فلسطينية، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي وجوده في المخيم الواقع شرقي طولكرم، في إطار سلسلة اقتحامات تستهدف المنطقة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت سكان منطقة جبل الصالحين على إخلاء منازلهم، تزامناً مع عمليات تفتيش مكثفة، وإطلاق نار في حارة المسلخ داخل المخيم، دون ورود تقارير عن إصابات، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وفي جنين، تواصل العدوان لليوم الـ71 على التوالي، حيث شهدت المدينة والمخيم تجريفاً واسعاً وهدم منازل.

وأوضح رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن الأوضاع الإنسانية تزداد تعقيداً مع نزوح نحو 21 ألف شخص من أصل 360 ألفاً يقطنون المحافظة، مشيراً إلى أن الدمار طال حوالي 600 منزل وألحق ضرراً بالبنية التحتية.