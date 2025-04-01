نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام سير العمل بمستشفيات كفر الدوار وأبو حمص

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الحيوية وضمان توافر كل الاحتياجات الأساسية.

وقالت "عازر"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة أجرى جولة تفقدية تابع خلالها انتظام سير العمل بمستشفى أبو حمص المركزي، والمستشفى الشاملة بكفر مرحبا؛ للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ومدى جاهزية المستشفيات خلال إجازة العيد بحضور الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى أبوحمص، والدكتور أحمد خضر مدير مستشفى كفر الدوار.

وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، وأقسام الأشعة بأنواعها (المقطعية، التليفزيونية، والعادية).



كما تفقد نائب المحافظ صيدليات الطوارئ، واطمأن على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية، والتقى بعدد من المرضى للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وتؤكد المحافظ، استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر، مشددةً على ضرورة جاهزية المستشفيات والمرافق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.