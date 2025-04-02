بريطانيا وموريشيوس تقتربان من إبرام صفقة بشأن أرخبيل تشاجوس بعد موافقة أمريكا

قالت حكومة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا وموريشيوس تقتربان من إبرام صفقة بشأن نقل سيادة أرخبيل تشاجوس، وهي منطقة متنازع عليها تابعة للمملكة المتحدة تضم قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة إلى موريشيوس.

وأشارت الحكومة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تمت استشارتها في القضية، منحت موافقتها ولم يعد هناك إجراء إضافي مطلوب من الولايات المتحدة.

وقال توم ويلز وهو متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "إننا نعمل مع حكومة موريشيوس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية وتوقيعها. وبمجرد أن يتم التوقيع عليها ستتم إحالتها إلى مجلسي البرلمان للتدقيق فيها والمصادقة عليها".

وتتفاوض بريطانيا وموريشيوس على اتفاق كي تسلم المملكة المتحدة الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، التي تضم قاعدة قاذفات وقاعدة بحرية مهمة استرتيجيا على دييجو جارسيا أكبر جزر الأرخبيل، إلى موريشيوس. وبعد ذلك ستعيد بريطانيا استئجار الجزيرة لمدة 99 عاما على الأقل.