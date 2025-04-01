«فار بـ7 ترواح» يتذيل قائمة شباك التذاكر أول أيام العيد

لم ينجح فيلم "فار ب7 ترواح" في الارتقاء بمركزه على مستوى شباك التذاكر المصري مع انتهاء أول يوم في عيد الفطر أمس، حيث احتفظ بذيل القائمة، وحقق مبلغ 329 ألفاً و533 جنيهاً، وباع 9328 ألف تذكرة.

وبذلك يكون قد حقق إجمالي ايرادات على مدار يومين مبلغ مليون و264 ألفا و696 جنيها.



فيلم "فار ب7 ترواح" والذى كان يحمل فى السابق اسم "الميت ده بتاع مين؟"، يشترك في بطولته أحمد فتحى وفرح الزاهد وويزو ومحمود حافظ وندى موسى وأوتاكا وإدوارد وسليمان عيد، ومن تأليف محمد شيبة وإخراج شادى على وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، مما يتسبب لهم فى كثير من الفوضى بحياتهم فى سبيل التخلص منها.

ويتنافس في موسم عيد الفطر السينمائي 4 أفلام سينمائية، هم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، و"الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع وأوس أوس، و"نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد، و"فار ب7 ترواح" بطولة سليمان عيد وويزو وعنبة وندى موسى ومحمود حافظ.