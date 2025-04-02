محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لحين تحسن الأحوال الجوية

وجه اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلبة.

وأغلقت الجهات المختصة حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرا للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية، مشددا على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة.

كما وجه بأن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، وأسوان / أبو سمبل البري بالتنبية على سائقي الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جهته، أوضح المهندس بحري سامي البربري، مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، بأنه تم التنبية على جميع الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

ولفت إلى أنه تم في نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكي، مع اتباع التعليمات الأساسية للإبحار والأمن، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظرا لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية في النطاق الجغرافي والإداري لمحافظة أسوان شاملة مسطح بحيرة ناصر.

وذكر أنه في حال أي طوارئ يجب سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فوري مع الموقف إن وجد، وشدد على جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها، وتأمين محتويات السطح المشمس.