البحرين والمجر تتفقان على اعتراف متبادل بالتطعيم ضد كورونا والإعفاء من الحجر الصحي

توصلت حكومتا مملكة البحرين وجمهورية المجر إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19) والشهادات المعتمدة، وإعفاء الأشخاص الحاصلين على شهادة التطعيم في كلا البلدين من الحجر الصحي، وإمكانية دخول الأماكن التي تتطلب شهادات التطعيم المعتمدة، وذلك اعتبارا من الاثنين 3 مايو الجاري.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين البلدين، بعد مباحثات واتصالات بين وزارتي الخارجية والصحة في كلا البلدين، وسيتم تنفيذ عملية التعرف رقميًا؛ ما سيسهل بشكل كبير الدخول إلى كلا البلدين، وسوف تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.