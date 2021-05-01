الحوثيون يعلنون الإفراج عن 11 أسيرا من مقاتليهم في الحديدة والجوف

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم السبت، الإفراج عن 11 أسيرا من مقاتليها في عملية تبادل مع القوات التابعة للجيش اليمني الحكومي، بمحافظة الحديدة، والجوف.

وقال عبدالقادر المرتضي، رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :"إنه تم الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية (مقاتلي الجماعة)، في عمليتي تبادل محلية في جبهتي الساحل الغربي، ومحافظة الجوف (شمالي البلاد)".

ويأتي هذا بعد يومين من إعلان الجماعة عن صفقة تبادل للأسرى مع القوات الحكومية بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وبشكل متكرر يتم الإعلان عن نجاح صفقات تبادل أسرى بين الجانبين في عدة جبهات، عن طريق وساطات محلية.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق طرفا الحرب في اليمن سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات، فيما لا تزال المباحثات مستمرة بين الجانبين برعاية أممية لاطلاق جميع الأسرى.