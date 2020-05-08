الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شمال الضالع ويقتل 35 حوثيا

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع استراتيجية، في مديرية قعطبة، شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد، خلال معارك تكبدت فيها مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم السبت، عن قائد عسكري بمحور الضالع قوله إن قوات الجيش اليمني، شنت هجوما مباغتا، على مواقع تمركز المليشيا الحوثية في جبهة الفاخر، غرب مديرية قعطبة، أسفر عن مقتل 35 من عناصر المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من تحرير مناطق استراتيجية منها قرية الفاخر وسوقها، وشعب الماء، وحبيب العبدي، ومثلث “بيت الشرجي”، وغيرها من المواقع.