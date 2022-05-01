روسيا: تدمير مدرج مطار أوديسا الأوكراني ومخازن أسلحة أمريكية وأوروبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير مدرج مطار أوديسا الأوكراني، ومخازن أسلحة أمريكية وأوروبية بصواريخ "أونيكس" عالية الدقة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، قوله في إفادة صحفية، إنّ القوات الجوفضائية الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية، من بينها أربع نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية ومناطق في مقاطعة خاركوف.

كذلك دمر الطيران العملياتي والتكتيكي نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز «إس-300» الأوكرانية في منطقتي زابوروجيه وأرتيموفسك.