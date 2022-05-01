محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها، وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها، والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة.



وتنفيذاً لتلك التوجيهات، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة لمتابعة المعديات النهرية بنطاق المركز؛ للتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان رخصة الملاحة.



واستُهدفت المعديات الموجودة بنهر النيل فرع رشيد، التي تربط ضفتي النهر بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، كما تم المرور على معدايات المراسي، وتم التفتيش عليهم .



وفى سياق متصل، مرت الوحدات المحلية لمراكز (كوم حمادة- شبراخيت- إيتاي البارود) بالمرور على كافة المعديات الواقعة بنطاقها؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها ومراجعة كافة التراخيص الصادرة للمعديات، والتزامها بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة والتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة مع توافر وسائل الإنقاذ داخلها.