الخارجية الدنماركية تستدعي السفير الروسي بسبب اختراق طائرة روسية المجال الجوي الدنماركي

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أعلنت الدنمارك استدعاء السفير الروسي إلى مقر الخارجية الدنماركية غدا الاثنين.

وقال وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، اليوم الأحد، إن سبب الاستدعاء هو اختراق طائرة عسكرية روسية المجال الجوي الدنماركي وهذا أمر غير مقبول تماما ومثير للقلق في ظل الموقف الراهن.

وحسب تصريحات سويدية، فقد انتهكت طائرة روسية طراز ايه إن-30 المجال الجوي السويدي أيضا شرقي جزيرة بورنهولم الدنماركية الواقعة على بحر البلطيق.

كانت أربع طائرات قتالية روسية اخترقت المجال الجوي للسويد مطلع مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نقاشا مكثفا في السويد وجارتها فنلندا حول انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وذلك منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من شهرين.

وتحذر روسيا البلدين الواقعين أقصى شمال الاتحاد الأوروبي من مثل هذه الخطوة.

وفي المقابل، فإن الدنمارك عضو في الحلف العسكري الغربي.