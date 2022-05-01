كوريا الجنوبية تسجل أقل من 40 ألف إصابة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية أقل من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإلغاء استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة في خطوة رئيسية نحو العودة للحياة الطبيعية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، أن البلاد أضافت 37 ألفا و771 إصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 30 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و275 ألفا و649 إصابة.

ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 22 ألفا و 875 حالة بزيادة 81 عن اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.