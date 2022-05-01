نائب رئيسة المركزي الأوروبي: رفع الفائدة في يوليو احتمال قائم ولكنه غير مرجح

صرح لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن قيام البنك برفع الفائدة في يوليو احتمال قائم، ولكنه ليس مرجحا.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إل كوريو" الإسبانية نشرتها اليوم الأحد إنه "لا يوجد سبب يمنع عدم حدوث إنهاء لعمليات شراء الأصول الصافية في يوليو".

وأضاف أن معدلات الفائدة سترتفع بعد ذلك، وقد يحدث هذا في غضون "أشهر أو أسابيع أو أيام. ربما في يوليو، لكن هذا لا يعني أنه أمر مرجح".

في ظل التضخم القياسي المرتفع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، يضغط صناع السياسات من أجل قيام المركزي برفع الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في يوليو، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال جويندوس إن أية قرارات "ستعتمد على البيانات وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة التي ستصدر في يونيو".

ورغم أنه فضل عدم استباق التوقعات، فقد أقر بأنه من الملحوظ بالفعل حدوث "تراجع كبير في النمو".

وبشأن توقعات التضخم على المدى المتوسط، قال :"حتى الآن، لم نشهد زيادات في الأجور من شأنها تعريض التضخم المستهدف من البنك المركزي عند 2% للخطر على المدى المتوسط".