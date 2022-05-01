مبيعات السيارات الصديقة للبيئة من هيونداي وكيا تتجاوز 100 ألف وحدة في الربع الأول

تجاوز عدد الوحدات المباعة من السيارات الصديقة للبيئة، والتي تشمل السيارات الهجينة والكهربائية، من شركتي هيونداي وكيا في الربع الأول 100 ألف وحدة لأول مرة.

ووفقا لما ذكرته الجمعية الكورية لصناعة السيارات اليوم الأحد، ارتفعت مبيعات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام بنسبة 6ر28 % لتصل إلى 111 ألفا و 252 وحدة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث تم تسجيل مبيعات بلغت 86 ألفا و 538 وحدة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما حققت شركة هيونداي موتور زيادة بنسبة 7ر19 % مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث صدرت أكثر من 56 ألف وحدة، بينما حققت شركتها الشقيقة كيا موتورز زيادة بنسبة 39%، حيث باعت أكثر من 55 ألف وحدة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الوحدات المباعة من السيارات الصديقة للبيئة 100 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات المباعة في نهاية هذا العام 400 ألف وحدة.

ويرى المراقبون أن الأداء الجيد للعلامتين التجاريتين يعود إلى استمرار زيادة الإقبال على السيارات الهجينة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توسيع خطوط الإنتاج للسيارات الصديقة للبيئة مثل "أيونيك 5" و"إي في 6 " الكهربائية، و"سانتافي" و"سورانتو" الهجينتين.