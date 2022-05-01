سوهاج: الشباب والرياضة تختتم فعاليات الدورات الرمضانية

تنفيذ ١٥٦ دورة رمضانية في مختلف الألعاب و١٩٢ ندوة وأمسية و٩٠ حفلا بليلة القدر.. وتكريم حفظة القرآن الكريم





تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اختتمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة التي عقدت طوال شهر رمضان المبارك بمختلف مراكز الشباب والرياضة بجميع مدن وقرى المحافظة، والتي تنوعت ما بين دورات في كرة القدم الخماسي، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وندوات دينية وثقافية، وحفلات بذكرى ليلة القدر، وتكريم حفظة القرآن الكريم.

وأوضح محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن المديرية نجحت خلال شهر رمضان المبارك في تنفيذ عدد 156 دورة رمضانية في كرة القدم الخماسي، وتنس الطاولة، والكاراتيه، مشيرا إلى تنظيم عدد 90 احتفالا بيوم اليتيم ومنهم احتفالات مجمعة لجميع الهيئات الشبابية والرياضية، لافتا إلى عقد أكثر من 192 ندوة دينية وثقافية، وأمسيات رمضانية، فضلا عن الاحتفال بتكريم حفظة القرآن الكريم من خلال 95 احتفالا بمختلف مراكز الشباب، لافتا إلى أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة استقبلت خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 150 ألف من الشباب والطلائع، وذلك لمشاهدة الفعاليات، والمشاركة فيها.

وأضاف وكيل الوزارة أن الإدارات المركزية بالمديرية نظمت حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وتنفيذ دورة رمضانية في خماسي كرة القدم للناشئين، وتنس الطاولة للفتيات، وحصول سوهاج على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في خماسي كرة القدم، وكذلك تنفيذ دورة رمضانية في خماسي كرة القدم للشباب، وتنفيذ نهائي دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية.