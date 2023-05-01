فيلم أصغر يفوز بجائزة أفضل سيناريو بمهرجان مالمو السينمائي بالسويد

أعلن فوز مشروع الفيلم السعودي "أصغر" بالجائزة المقدمة من شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART لأفضل سيناريو، وقيمتها 10 آلاف دولار، بمسابقة مشروعات الأفلام الروائية "تحت التطوير"، المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة من "أيام مالمو لصناعة السينما".



وأقيمت المسابقة في الفترة من 29 أبريل، وتم ختامها اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وسلمت الجائزة السيدة أفنان السراج، مدير توزيع المحتوى الرقمي بالشبكة.



فيلم "اصغر" كتابة وإخراج هناء صالح الفاسي، وهو المأخوذ عن رواية "كمكم" للأديب مهنا طيب.



جدير بالذكر أن "أيام مالمو لصناعة السينما"، هي منصة فريدة من نوعها في الشمال الأوروبي والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع، والجمع بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.



كما تقدم العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهمت في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعم مجموعة واسعة من مشروعات الأفلام.