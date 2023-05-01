رئيس مجلس النواب الأمريكي: أؤيد تقديم الدعم لأوكرانيا وأحث روسيا على الانسحاب

أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، اليوم الإثنين، عن دعمه الشديد لتقديم المساعدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذلك في خضم حوار محتدم بينه وبين مراسل وكالة أنباء روسية في القدس.

ودعا مكارثي في السابق، إلى مزيد من التدقيق في المساعدات لأوكرانيا، ردا على أعضاء اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري، الذين انتقدوا الدعم الأمريكي لكييف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا ليكون المرشح الجمهوري مجددا في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، أيضا بتصريحات تنتقد الجهود الأمريكية الرامية للدفاع عن أوكرانيا.

وطرح مراسل وكالة أنباء روسية، سؤالا على رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي يقوم بزيارة حاليا إلى إسرائيل، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحد من المساعدات لأوكرانيا.

وقال مكارثي "أصوت لصالح أوكرانيا، وأؤيد المساعدة لأوكرانيا، وأنا لا أؤيد ما فعلته دولتكم بأوكرانيا، ولا أؤيد قتلكم للأطفال أيضا".

وتابع بالقول: "يجب أن تنسحبوا، وسنواصل الدعم".

وتأتي تعليقات مكارثي (جمهوري)، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه لخفض الإنفاق التقديري بمقدار 130 مليار دولار خلال العام المقبل، وبـ 4.8 تريليون دولار على مدى عقد، كجزء من مواجهة بشأن رفع سقف الديون الأمريكية.

ووفقا للخارجية الأمريكية، قدمت الولايات المتحدة 35 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي أمام البرلمان الإسرائيلي اليوم الإثنين: "طالما أنني رئيس المجلس ستواصل أمريكا دعم التمويل الكامل للمساعدات الأمنية لإسرائيل"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مكارثي، قوله إن الكونجرس مستعد للعمل مع إسرائيل لتوسيع نطاق ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية.

وقال مكارثي أيضا إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تظل "حازمة" تجاه الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي إلى الأبد.

يشار إلى أن مشروع القانون الحالي للإنفاق في الولايات المتحدة يتضمن تخصيص ما إجماليه 3ر3 مليار دولار لصالح المساعدات الأمنية لإسرائيل في السنة المالية 2023.