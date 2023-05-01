نعى الفنان حسن أبو الروس، الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، عن عمر يناهز 43 عاما في منزله بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر حسن أبو الروس، عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، صورة تجمعه بالراحل وكتب عليها: «أنا مش فاهم يعني إيه مش هشوفك تاني والله!. أجدع وأرجل إنسان وصاحب وأخ.. عمره ما اتأخر على حد.. عمره ما رد طلب حد محتاج.. كمية الخير اللي كان بيعمله ومحدش يعرف عنها حاجة.. الله يرحمك يا شبح العالم هتوحشني أوي».

وأصاب الرحيل المفاجئ للفنان مصطفى درويش، الأوساط الفنية، بصدمة كبيرة، خاصة وأن الفنان الراحل نشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قبل رحيله بقليل، منشورا قال فيه: «هو أنا بس اللي مابقتش عارف أنام»، بينما لم يذكر في البوست أي شيء عن سبب حالة الأرق التي أصابته في الساعات الأخيرة من عمره.

وأعلن هاني درويش، شقيق الفنان الراحل، عن إقامة العزاء مساء غد، في مسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة المغرب.

بدأ مصطفى درويش مسيرته في عالم الفن في عام 2012 بدور صغير في الجزء الثاني من مسلسل «كيد النسا»، وذلك قبل أن يشارك في مسلسل "صاحب السعادة" مع النجم عادل إمام في عام 2014، وبينا صعد نجمه في رمضان مسلسل 2020 من خلال دوره في مسلسل «بـ100 وش» والذي لفت إليه الأنظار بقوة كنجم قادم في الطريق، وكان آخر ظهور فني لمصطفى درويش عبر شاشة رمضان الماضي، حيث شارك في 4 مسلسلات، وهي «سره الباتع»، و«إكس لانس»، و«كامل العدد»، و«تلت التلاتة»، ومن المنتظر أن تعرض له شاشة السينما فيلم «خمس جولات» للمخرج مازن اشرف، والذي لم يتحدد موعد عرضه بعد.