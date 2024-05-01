مباحثات بين الخرطوم والدوحة تتناول الأوضاع في السودان والتعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية السوداني المكلف السفير حسين عوض، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، أن عوض التقى يوم الثلاثاء مع الخاطر على هامش المنتدى الثالث للاقتصاد والتعاون العربي مع آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان بالدوحة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية المتطورة وسبل تعزيزها لمنفعة الشعبين الشقيقين والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت "سونا" بأن الوزير قدم "شرحا حول تطورات الأحداث في السودان جراء تمرد مليشيا الدعم السريع ومحاولتها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وارتكابها جرائم ضده الإنسانية وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية والاغتصاب الممنهج وسرقة ونهب ممتلكات المواطنين وتدمير البنى التحتية والمرافق المدنية".

وشكر الوزير السوداني الحكومة القطرية على المساعدات الإنسانية التي قدمتها للمتأثرين بالحرب في السودان، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى المشاركة القطرية في التنمية وإعادة ما دمرته الحرب.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة القطرية دعم بلادها للسودان لتجاوز هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من المساعدات الإنسانية وكذلك تقديم المساعدات في مجالات أخرى كالصحة والزراعة والتعليم.