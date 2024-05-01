رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة خارجية تتضمن فرنسا والبرازيل وباراجواي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ رئيس الوزراء اليابان، اليوم الأربعاء، جولة خارجية لمدة ستة أيام تبدأ بفرنسا، ومن المقرر أن يزور خلالها أيضا البرازيل وباراجواى.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه من المقرر أن يلقى كيشيدا كلمة غدا الخميس أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بشأن عدة قضايا تتضمن التغير المناخي والقواعد الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال كيشيدا، للصحفيين في مطار هانيدا في طوكيو قبل مغادرته: "أريد أن أوضح أن اليابان سوف تقوم بدور رائد في تشكيل وتعزيز نظام اقتصادي عالمي حر ونزيه ويستند على القواعد".

وتأتي زيارة كيشيدا للبرازيل وباراجواي في الوقت الذي تسعى فيه اليابان لتعزيز العلاقات مع الدول الناشئة والنامية، التي تعرف باسم الجنوب العالمي.

ومن المقرر أن يلتقى كيشيدا بعد غد الجمعة بصورة منفصلة برئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس باراجواي سانتياجو بينيا.

ومن المتوقع أن يناقش كيشيدا مع الرئيسين ضمان نظام عالمي قائم على القواعد ومواجهة التحديات الأخرى.