الإمارات تعلن الحداد 7 أيام لرحيل ممثل الحاكم في منطقة العين

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة بأبوظبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم.

وكان الشيخ طحنون ممثلا للحاكم في منطقة العين وشغل سابقاً منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية، ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.

كما أنه كان من القلّة القليلة التي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث عيِنه في عام 1966 في أول مناصبه الرسمية رئيساً لدائرة الزراعة ورئيساً لبلدية العين بعد شهر من تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان من ضمن العاملين على المشروع الاتحادي الذي نتج عنه في ديسمبر 1971 إعلان دولة الاتحاد، وقد شغل قبلها منصب وزير البلديات والزراعة منذ يوليو 1971 كما تم تعيينه ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي في أغسطس من العام نفسه.

وفي عام 1977 أصبح نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيسا لدائرة الزراعة والبلديات في العين كما عيٌنه رئيس الدولة عضواً في المجلس الأعلى للبترول في عام 1988.



