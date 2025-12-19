حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب

أعلن المغربي عبد الرازق حمد الله، مهاجم الشباب السعودي، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده، بعد التتويج بكأس العرب.

وتوج المغرب بكأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأردن 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الخميس، على ملعب لوسيل، في نهائي نسخة العام الحالي من البطولة، عام 2025.

وسجل حمد الله هدفين قلب بهما تأخر المغرب من 1-2 إلى الفوز 3-2، ليقود أسود الأطلس للتتويج بلقب كأس العرب.

وقال عبد الرازق حمد الله في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «هذه آخر مباراة لي بقميص منتخب المغرب»

وأضاف: «سعيد جدا بهذا اللقب الذي يعد تعويضًا لسنوات عجاف مع المنتخب والذي كنت أتمنى أن أتواجد فيها لأقدم الإضافة.. لكن للأسف المشاركة جاءت متأخرة والأهم أنها حدثت في نهاية المطاف».

وأتم: «نهدي هذا الكأس للملك، واليوم وصلت مساعدات مني ومن وزملائي في لأسر الضحايا في مدينة آسفي».

وخاض حمد الله، صاحب الـ 35 عامًا، 27 مباراة دولية بقميص المنتخب وسجل خلالها 7 أهداف.

وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 بعد استبعاده من المشاركة في أمم إفريقيا، ثم تراجع عن الاعتزال ليتواجد في قائمة المغرب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022.