الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، ردا على هجوم من جانب الحزب على شمال إسرائيل، حسبما أفاد موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال الموقع إنه تم تحديد قذائف عبرت من لبنان إلى منطقة المطلة في شمال إسرائيل، ونتيجة لذلك وقعت أضرار في المنطقة.

وأضاف أنه لم يتم تسجيل إصابات نتيجة لهجمات حزب الله.

وردا على ذلك، قصفت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران، وفقا لمتحدث باسم الجيش.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طوال يوم الثلاثاء العديد من الهياكل العسكرية لحزب الله التي كان يعمل فيها المسلحون في جنوب لبنان. وعلاوة على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي ضربة لإزالة التهديدات في عدد من المناطق الإضافية في لبنان، بحسب الموقع.