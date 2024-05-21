أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الثلاثاء، بتوقف مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة عن العمل، جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

ونشرت وكالة «سند» الفلسطينية، مقطع فيديو يرصد إخلاء المستشفى من المرضى والطواقم الطبية، بعد استهدافه بصاروخ من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

فيديو| إخلاء الجرحى والمرضى من مستشفى كمال عدوان شمال غزة pic.twitter.com/LNjB4Ykav5 — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) May 21, 2024

من جانبه، قال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، إنه «تم الآن إخلاء مستشفى كمال عدوان من المرضى والطواقم الطبية، ويوجد عدد من المرضى لم تتمكن الطواقم من إخلاءهم».

#عاجل يتم الآن إخلاء مستشفى كمال عدوان من المرضى والطواقم الطبية، ويوجد عدد من المرضى لم تتمكن الطواقم من إخلاءهم. — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 21, 2024

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدوانها على شمال قطاع غزة لا سيما مناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف الفلسطينيين، وسقوط عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات على جميع محافظات القطاع.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، لليوم الخامس عشر على التوالي، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

وكانت قوات الاحتلال، قد احتلت في السابع من شهر مايو الجاري، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

فيما تواصل قوات الاحتلال منذ الخامس من الشهر ذاته، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.

وحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال منعت خلال فترة إغلاق المعبرين إدخال أكثر من 3000 شاحنة مساعدات للقطاع، وسفر نحو 700 مريض وجريح للعلاج في خارج القطاع المحاصر.

وأجبر الاحتلال 810 آلاف مواطن فلسطيني على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوب القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، بحثا عن الأمان.