تنطلق فعاليات مهرجان بردية لسينما الومضة، في الـ7 مساء اليوم الأربعاء، على مسرح تشايكوفسكي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

ويرأس المهرجان الكاتب عبدالرحيم كمال في دورته الأولى التى أطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.

وأوضح المركز الثقافي الروسي في بيان له، أمس الثلاثاء، أن فعاليات المهرجان تمتد من 1 حتى 7 مايو.

وصرحت الكاتبة عزة أبو اليزيد، مؤسس ومدير عام المهرجان، بأن ضيفة شرف حفل الافتتاح هي الفنانة سوسن بدر، فيما ستكون ضيفة شرف حفل الختام الفنانة لبلبة.

ويرأس لجنة المهرجان الكاتب ناجي عبدالله، ولجنة التحكيم المخرج مجدي أحمد علي، والموسيقار خالد حماد، والفنان محمد فهيم، والمصور سمير فرج، والفنان السوري فراس نعناع.

وأكدت أبو اليزيد أن المهرجان في دورته الأولى سيضم 16 دولة وبرنامجا حافلا لثقافات الشعوب، وسيخصص يوم 3 مايو للثقافة الروسية وعرض الأفلام، ويوم 4 مايو للثقافة البريطانية، كما سيخصص المهرجان يوم 2 مايو لعرض بانوراما عن نشاط المركز القومي للسينما، ويوم 5 مايو عن معهد السينما وعروض لأفلام الطلاب.

وأشارت عزة أبو اليزيد، إلى أن دولة فلسطين ستكون ضيف شرف المهرجان، وسيخصص لها يوم 6 مايو.

كما سيتم تخصيص فقرة لتكريم بعض الراحلين الذين تركوا أثرا في الحياة الفنية، وهم أشرف مصيلحي، أحمد سامي العدل، ناهد فريد شوقي.

كما سيكرم المهرجان الإعلامية سلمى الشماع، والمصور السينمائي سعيد شيمي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمخرج هاني لاشين، والكاتب ناصر عبدالرحمن، والشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والأب بطرس دانيال، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، والمستشرق الروسي فلاديمير بيلياكوف.

ووجهت مدير عام المهرجان، الشكر لـ مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الذي التقته الشهر الماضي، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي لاستضافه البيت الروسي لحفلتي الافتتاح والختام.