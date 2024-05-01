رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى بوضوح فكرة رفع سن التقاعد في رسالة صدرت بمناسبة عيد العمال في ألمانيا اليوم الأربعاء.

وقال شولتس في رسالة عبر الفيديو: "بالنسبة لي، إنها مسألة أخلاق ألا تحرم أولئك الذين عملوا لفترة طويلة من التقاعد الذي يستحقونه".

وأضاف: "والشباب الذين هم في بداية حياتهم العملية لهم الحق أيضا في معرفة المدة التي يتعين عليهم العمل فيها".

وفي ألمانيا، يكون سن التقاعد القياسي لأولئك الذين ولدوا بعد عام 1964 هو 67 عاما. كما يكون التقاعد المبكر ممكنا بدءا من 63 عاما، مع تخفيض في مدفوعات المعاشات التقاعدية.

وأكد شولتس أن الموظفين في ألمانيا لم يسبق لهم أن عملوا ساعات طويلة كما كانوا يفعلون في العام الماضي.



ومع وجود أكثر من 46 مليون امرأة ورجل يعملون، هناك عدد أكبر من العاملين في ألمانيا أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمالة في السنوات القادمة، حسبما قال شولتس.



وأضاف المستشار الألماني: "هذا هو السبب في أننا نتأكد أيضا من أن أولئك الذين فروا إلينا من حرب روسيا في أوكرانيا يجدون عملا بسرعة أكبر"، معتبرا أن العمل هو أكثر من مجرد كسب المال.

وقال: "العمل يعني أيضا الانتماء ووجود زملاء والاعتراف والتقدير".