وزير الخارجية الروسي يزور الدومينيكان لتعزيز العلاقات الثنائية

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من المتوقع أن تفتتح روسيا أول سفارة لها في جمهورية الدومينيكان، حيث وصف وزير الخارجية سيرجي لافروف الدولة الكاريبية بأنها "شريك واعد" اليوم الأربعاء خلال زيارة رسمية.

وقال لافروف، الذي عقد لقاء مغلقا مع وزير خارجية الدومينيكان روبرتو ألفاريز، إن روسيا تعتزم تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جمهورية الدومينيكان، مؤكدا أن هناك "فرصا متبادلة".

وأضاف لافروف: "ناقشنا أيضا كيفية تطور الأمور في سياق المناقشات المختلفة حول إصلاح الأمم المتحدة والاتجاهات التي نراها في سياق إنشاء النظام متعدد الأقطاب."

ولم يتطرق لافروف إلى مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت ذاته، قال ألفاريز إن أحد المواضيع الرئيسية في المحادثات كان "الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية العميقة التي تؤثر على هايتي وكيفية تأثير ذلك على جمهورية الدومينيكان."

وأضاف ألفاريز أنه أبلغ لافروف بأن جمهورية الدومينيكان تطالب بـ "تحرك أكثر فاعلية وتنسيقا وسرعة" من القوة متعددة الجنسيات.

وتابع: "نأمل أن تلعب الأمم المتحدة دورا مركزيا وأكثر فعالية على صعيد اللوجستيات والتمويل لضمان فعاليتهما."

ومن المتوقع أن يلتقي لافروف، الذي وصل أمس الثلاثاء إلى جمهورية الدومينيكان، أيضا بالرئيس لويس أبي نادر.

ولم يحدد لافروف موعد افتتاح السفارة الروسية في سانتو دومينجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان.