تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا غنائيًا تركيًا بالتعاون مع القنصلية التركية بالإسكندرية لمطربة الجاز شيناي أوجاك بمشاركة عازف البيانو كان توتوج، وذلك في التاسعة مساء الأحد ٤ مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، استمرارا لأنشطة وزارة الثقافة.

ويتضمن البرنامج مجموعة مميزة من الأعمال الغنائية التركية والعالمية والعربية في قالب الجاز إلى جانب ارتجالات موسيقية متنوعة منها "القمر الأزرق، ربما، رومانسية، حلق بي إلى القمر، بدأت أرى النور، عزيزة، ناتالي، كارفان، الوداع أيها الطير الأسود"، وغيرها.

ويأتي الحفل ضمن خطط دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى مد جسور التواصل الإبداعي مع مختلف دول العالم، وتأكيدًا لدور الفنون في تعزيز روابط الصداقة بين مختلف الشعوب.