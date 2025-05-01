روساتوم الروسية لاتستبعد التعاون مع أمريكا في محطة زابوريجيا الأوكرانية

قالت وكالة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" المملوكة للدولة إنها لن تستبعد التعاون المستقبلي مع الولايات المتحدة في محطة الطاقة النووية الأوكرانية المحتلة في زابوريجيا.

وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لـ"روساتوم" لوكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأربعاء "إذا اتخذت القيادة السياسية في روسيا مثل هذا القرار، فنحن على استعداد لمناقشته مع الجانب الأمريكي ".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقترح مرارا أن تتولى بلاده إدارة محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وتتألف من خمسة مفاعلات بقدرة ألف ميجاوات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن خطة ترامب للسلام تقترح إعادة محطة الطاقة النووية إلى كييف، والتي ستقوم تحت قيادة الولايات المتحدة بإنتاج الكهرباء لأوكرانيا والأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أول أمس الاثنين إن موسكو لم تتلق أي مقترحات أمريكية تتعلق بزابوريجيا.

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على المحطة بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في فبراير /شباط 2022 .ولم تعد تولد المحطة الطاقة ولا تزال مغلقة إلى حد كبير، إلا أن مخاطر السلامة لا تزال قائمة. وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشر مراقبيها في الموقع بالتناوب .