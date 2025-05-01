بنــسلفانيا: الشرطي ضحية إطلاق نار خاطئ من الشرطة

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قال مدع أمريكي إن الشرطي الذي قُتل خلال هجوم مسلح على مستشفى في ولاية بنسلفانيا أصيب بنيران أطلقتها الشرطة.