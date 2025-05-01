 بنــسلفانيا: الشرطي ضحية إطلاق نار خاطئ من الشرطة - بوابة الشروق
الخميس 1 مايو 2025 4:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بنــسلفانيا: الشرطي ضحية إطلاق نار خاطئ من الشرطة


نشر في: الخميس 1 مايو 2025 - 4:19 ص | آخر تحديث: الخميس 1 مايو 2025 - 4:19 ص

 قال مدع أمريكي إن الشرطي الذي قُتل خلال هجوم مسلح على مستشفى في ولاية بنسلفانيا أصيب بنيران أطلقتها الشرطة.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك