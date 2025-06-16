صحة غزة: 20 شهيدا وأكثر من 200 إصابة جراء مجازر مراكز المساعدات منذ فجر اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستشفى الصليب الأحمر استقبل منذ فجر اليوم - كحصيلة أولية - 20 شهيدًا وأكثر من 200 إصابة، منها 50 حالة خطيرة جدًا، وذلك في ظل استمرار مجاز الاحتلال بحق المواطنين الذين يصلون إلى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، أن «مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مواصي محافظة خان يونس يتعرض إلى إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال، مما يعرض حياة المرضى والطواقم العاملة إلى الخطر».

وأدانت الوزارة استمرار جرائم واستهدافات الاحتلال بحق المواطنين والمستشفيات والمرضى أثناء تلقيهم العلاج، مطالبة بضرورة العمل على إعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي، في ظل امتلاء المستشفيات العاملة كافة بالمصابين والمرضى.

وطالبت الجهات المعنية كافة بالعمل على إيجاد آليات أخرى لتوزيع المساعدات، دون التسبب في قتل الجوعى وإصابتهم إصابات بالغة بهذه الأعداد الكبيرة.

وناشدت المؤسسات والجهات المعنية كافة ضرورة توفير الحماية للمرافق والكوادر والمرضى داخل المستشفيات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55362 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 128741 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

كما يرتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق منتظري المساعدات، إذ يتعرضون يوميا لخطر الموت، بسبب الرصاص العشوائي والاستهداف المباشر لهم، حيث تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العمل بآلية نقاط توزيع المساعدات بتاريخ 2005/5/27 إلى أكثر من 150 شهيدا، وعشرات المصابين.

وبهذا تحولت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ«مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، إلى مصائد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، وإجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.