سويسرا تعتزم إجراء استفتاء حول اتفاق مثير للجدل مع الاتحاد الأوروبي

تعتزم الحكومة السويسرية إجراء استفتاء حول اتفاقها الجديد مع الاتحاد الأوروبي، مقترحة نوعا من التصويت من شأنه زيادة الفرص لتمرير الاتفاق الذي يثير انقساما عميقا.

واتفقت كل من بروكسل وبرن في ديسمبر على اتفاق لضمان وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة واستقرار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر شريك تجاري للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من ثلاث سنوات من اتخاذ سويسرا القرار المفاجئ بالانسحاب من سلسلة مفاوضات سابقة.

وأفاد بيان اليوم الأربعاء بأن الحكومة ستقترح على البرلمان إجراء ما يُسمي باستفتاء اختياري.

ويعنى هذا أن الاتفاق سيحتاج فقط إلى أغلبية من المصوتين لإقراره، دون الحاجة أيضا إلى دعم أغلبية الكانتونات الـ 26 في سويسرا ، كما هو الحال في الاستفتاء الإلزامي.







